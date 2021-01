Pisa, l'anglo-americano Knaster punta il club: supportato dall'ex Juventus Vialli

Al netto di un "no comment" da parte della società, impegnata sul fronte mercato in attesa della ripresa del campionato, si rincorrono da giorni le voci che vogliono l'imprenditore Alexander Knaster interessato al Pisa: il manager, fra i 400 uomini più ricchi del Mondo secondo "Forbes", starebbe pensando di acquistare il pacchetto di maggioranza della società toscana, dopo che nei mesi scorsi aveva tentato di rilevare da Massimo Ferrero la Sampdoria.

Della notizia, quest'oggi, se ne è occupato anche Il Sole 24 ore: "Turismo, posizione e blasone, rendono l'"Arena" un immobile sportivo incredibilmente appetibile, per le sinergie commerciali con il flusso di turisti. E' proprio in quest'ottica che da Londra si muovono degli interessi sul Pisa: l'investitore anglo-americano Alex Knaster, erroneamente chiamato "oligarca" per le sue origini russe, ha messo nel mirino il club toscano, nato nel lontano 1909". Il miliardario, fondatore di Pamplona Capital (private equity con sede a Londra) e socio di Octo Telematics, starebbe trattando l'acquisto del 75% delle quote del club, confermando però Giuseppe Corrado alla presidenza.

Come poi prosegue il quotidiano, in questa operazione è presente anche "una grossa fetta della storia della Juventus: come consulenti, a fianco di Knaster, figurano Gianluca Vialli, l'ex campione bianconero e poi del Chelsea; e un'altra vecchia conoscenza del club di casa Agnelli, l'ex direttore finanziario Marco Re, oggi a capo della filiale italiana di Tifosy, boutique londinese di consulenza".

Tale investimento, atteso nelle prossime due settimane, sarebbe per Knaster a titolo personale.