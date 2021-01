Pisa-Reggiana 1-0, le pagelle: Marconi, zampata da tre punti. Buon esordio per Karim Laribi

vedi letture

PISA-REGGIANA 1-0

Marcatori: 45' Marconi

PISA

Gori 6 - Risponde presente sul tentativo, il primo, della Reggiana con Radrezza. Per il resto, tranne un piccolo errore su un rinvio, non corre dei rischi dalle sue parti.

Birindelli 6 - Non manca la sua spinta lungo la corsia di destra, spesso accompagna l'azione offensiva del Pisa. Sfida spesso Laribi, una buona prestazione la sua nel complesso.

Meroni 6,5 - Fin dai primi minuti di gara ingaggia un buon duello, spesso ad alta quota, con Ardemagni. Tiene sempre botta e non concede mai spazio all'attaccante della Reggiana.

Caracciolo 6 - Non a livello del compagno di reparto ma svolge il compito con diligenza senza sbagliare nulla, gli crea anche pochissimi pericoli Mazzocchi che non si vede mai nell'area di rigore del Pisa.

Lisi 6,5 - Terzino a piede invertito, tanta spinta per tutto il corso della partita. Quando rientra sul piede forte spedisce tanti palloni interessanti in mezzo, in fase offensiva è praticamente un'ala aggiunta.

Gucher 6,5 - Quando il pallone passa dal suo destro c'è sempre la sensazione che possa succedere qualcosa di interessante per il Pisa, sempre al centro del gioco. Punto fermo.

Quaini 6 - Ordinaria amministrazione, si piazza davanti alla retroguardia per murare Radrezza. Soffre soltanto nei primi minuti, poi riesce a prendere le misure al trequartista della Reggiana. (Dal 81' De Vitis sv).

Marin 6 - Tanti i palloni conquistati in mezzo al campo, lavoro sporco per lui che duella con Muratore. Si prende un giallo nel secondo tempo ma non molla, si sacrifica tanto per la squadra. (Dal 72' Siega 6 - Entra e prova a rendersi subito pericoloso).

Vido 6,5 - Nei primi venticinque minuti non si fa notare, qualche eccesso di presunzione ma con il passare dei minuti diventa imprendibile per i diretti marcatori della Reggiana. Sfiora in più di un'occasione la segnatura. (Dal 81' Soddimo sv).

Palombi 6 - Non si muove tantissimo specie nel secondo tempo, gira al fianco di Marconi ma nel momento decisivo si fa trovare presente. Suo l'assist per il gol realizzato da Marconi. (Dal 72' Marsura 6 - Pochi palloni giocabili nel finale).

Marconi 6,5 - Il bomber del Pisa lascia il segno, anche oggi. Dopo un errore sotto porta, si riscatta sul finire di prima frazione ribandendo in rete il colpo di testa di Palombi. Un gol da tre punti per lui. (Dal 90' Varnier sv).

REGGIANA

Cerofolini 6 - Subisce un gol ma senza grandi responsabilità, troppa ravvicinata la conclusione di Marconi. Qualche buona parata nella ripresa, per il resto non demerita.

Libutti 5,5 - Il Pisa, a tratti, assalta lungo la sua corsia di competenza. Dimostra qualche difficoltà nel contenere un sempre attivo Lisi e il giallo sulle spalle non gli permette di affondare l'intervento.

Ajeti 5 - Probabilmente il cartellino giallo subito nel primo tempo condiziona la sua prestazione, mai veramente certo nelle decisioni. Rischia molto nella ripresa con un pallone banalmente perso sulla pressione di Marin. (Dal 74' Costa sv).

Rozzio 6 - Nulla da eccepire nella prestazione del capitano della Reggiana, sicuramente meglio del compagno di reparto. Prova a guidare la retroguardia che, quando attacca il Pisa, va in sofferenza.

Gyamfi 5 - Gioca una buona partita nella prima parte di gara, cala però alla distanza. Lascia troppo spazio a Palombi in marcatura che facilmente sigla l'assist per il gol di Marconi.

Muratore 6 - Uno dei più attivi in mezzo al campo, prova a dare tutto al servizio della squadra. Tanta corsa e sfiora anche la rete nel primo tempo, sarebbe stata la seconda consecutiva.

Espeche 5,5 - Si adatta al ruolo di mediano davanti alla difesa, lui che nasce difensore centrale. Vido non è un cliente comodo da marcare, in qualche occasione gli concede troppo spazio. (Dal 74' Pezzella 6 - Entra bene in partita suggerendo sempre l'appoggio per i compagni).

Laribi 6,5 - Non male come esordio, risulta il migliore in campo per la squadra di Alvini. Spedito subito in campo, gioca tantissimi palloni in mezzo al campo e prova anche la conclusione dalla distanza. Buon ritmo e buone idee. (Dal 80' Cambiaghi sv).

Radrezza 6 - Da correggere i due errori su calcio d'angolo, un mancino comunque delizioso e sempre attivo sulla trequarti. Stavolta viene poco coadiuvato dal reparto d'attacco ma lui c'è e si fa sentire.

Ardemagni 5 - Soffre la stretta marcatura di Meroni, non trova mai il modo di calciare verso la porta di Gori. Ha qualche responsabilità sul gol di Marconi, colto di sorpresa.

Mazzocchi 5 - Serata da dimenticare per l'ex Sudtirol, gioca realmente pochissimi palloni specie in area di rigore avversaria. Si muove al fianco di Ardemagni ma si vede davvero poco. (Dal 74' Zamparo sv).