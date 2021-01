Pisa-Reggiana, le formazioni ufficiali: nuovo esordio di Gori tra i pali nerazzurri

Al via alle 16:00 l'ultimo match di giornata di Serie B, con Pisa e Reggiana che, per questa 20^ giornata, si affronteranno all' "Arena Garibaldi".

Spicca tra i nerazzurri, al netto delle buone recenti prestazioni di Perilli, l'esordio di Gori tra i pali: il portiere è tornato in nerazzurro durante questa sessione di mercato, dopo due anni vissuti all'ombra della Torre Pendente e il passaggio estivo alla Juventus. Sul versante granata, invece, è Mazzocchi a vincere il ballottaggio in avanti per fare da spalla ad Ardemagni.

Le formazioni ufficiali:

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Meroni, Caracciolo, Lisi; Gucher, Quaini, Marin; Vido; Palombi, Marconi

REGGIANA (4-3-1-2): Cerofolini; Libutti, Rozzio, Ajeti, Gyamfi; Pezzella, Muratore, Laribi; Radrezza; Ardemagni, Mazzocchi.