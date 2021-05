Pisa, tegola last minute in attacco: Palombi indisponibile. Salta la gara col Venezia

Figurava nella lista degli uomini a disposizione di mister Luca D'Angelo, seppur partendo dalla panchina in occasione del match odierno contro il Venezia (qui le formazioni ufficiali), ma Simone Palombi ha dato forfait in extremis. L'attaccante del Pisa, infatti, come ha comunicato il club, è indisponibile ed esce per tanto dallo scacchiere a disposizione del tecnico nerazzurro.