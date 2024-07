Ufficiale Pisa, termina l'esperienza italiana di Jureskin: ha firmato con lo Sheriff Tiraspol

vedi letture

Termina l'avventura in Italia - dove ha vestito le maglie di Pisa (9 presenze), Benevento (5 presenze) e Spezia (dove non ha mai esordito) - di Jureskin. Il croato si è infatti trasferito in Moldavia dove inizierà una nuova esperienza professionale. Questo il comunicato del Pisa in merito:

"Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo definitivo il calciatore Roko Jureskin alla Società FC Sheriff Tiraspol (Super Liga Moldavia).

La Società ringrazia il calciatore per il periodo trascorso in Nerazzurro e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".