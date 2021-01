Pisa, tre acquisti posson bastare. Mister D'Angelo fa intendere che il mercato sia chiuso qui

vedi letture

Sono già tre gli acquisto del Pisa in questo mercato: fra i pali è tornato Stefano Gori dalla Juventus U23, mentre in attacco sono arrivati l'esperto Davide Marsura dal Livorno e il giovane Christian Tommasini dal Pontedera. Questi potrebbero essere i soli movimenti del club toscano in questa finestra di mercato con la società che poi lavorerà sui rinnovi di Marconi, Birindelli e soprattutto Gucher, che salvo sorprese non dovrebbe partire a gennaio. Lo stesso D'Angelo infatti ha ammesso che la rosa potrebbe restare così com'è e non subire ulteriori variazioni. Se però dovesse uscire Palombi il club potrebbe pensare all'innesto di un'ulteriore punta.

Anche in uscita stesso discorso con due giovani come Thomas Alberti ed Elia Giani andati a farsi le ossa in Serie C e nessun altro nome al momento destinato a lasciare il nerazzurro in questa finestra di mercato.