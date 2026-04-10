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Polcino è il nuovo Presidente Esecutivo della Juve Stabia: il comunicato del club campano

Polcino è il nuovo Presidente Esecutivo della Juve Stabia: il comunicato del club campanoTUTTO mercato WEB
© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com
Claudia Marrone
Oggi alle 13:27Serie B
Claudia Marrone

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Juve Stabia annuncia che Filippo Polcino rivestirà il ruolo di Presidente Esecutivo del Consiglio d’Amministrazione gialloblù:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che in data odierna è tornato in società il dottor Filippo Polcino e rivestirà il ruolo di Presidente Esecutivo del Consiglio d’Amministrazione in quota Brera Holdings-Solmate e nel contempo si comunicano le dimissioni del dottor Fabio Scacciavillani dal medesimo incarico.
Gli amministratori giudiziari Mario Ferrara e Salvatore Scarpa e l’intera società danno il bentornato al dottor Polcino".

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