Ufficiale Juve Stabia, il presidente del Cda Filippo Polcino rimette il proprio mandato

La S. S. Juve Stabia 1907 comunica che il Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione Filippo Polcino, in conferenza stampa, ha rimesso il proprio mandato nell’attesa di delucidazioni sull’eventuale passaggio di quote.

“Stasera ho ritenuto opportuno intervenire dopo tutto quello che è avvenuto oggi e sono anche stanco della situazione di continua emergenza. Mi preme ringraziare il grande lavoro che stanno facendo gli amministratori giudiziari, affermo con certezza che se non fossero arrivati loro, forse oggi la Juve Stabia non esisterebbepiù. Ringrazio il lavoro di tutti coloro che mi hanno supportatonuovamente dopo il mio ritorno. Ringrazio tutta Castellammare e soprattutto i nostri sponsor, uno in particolare Alfredo Guerri, e tutti gli altri. Non avendo ricevuto alcuna convocazione preventiva sulla cessione delle quote, con annesso invito alla partecipazione all’atto notarile per valutare e verificare i progetti in essere che si intendono realizzare a Castellammare ed essendoin attesa di capirli non posso continuare nel mio mandato. La modalità è stata chiara, ho ricevuto una telefonata dalla nuova proprietà, anche per complimentarsi con me dei risultati, ma i tempi e i modi non sono stati quelli adeguati, ho tratto le mie conclusioni e questa (eventuale, ndr) nuova proprietà ad oggi non mi rappresenta, per questo rimetto il mio mandato”.