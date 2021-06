Pordenone, Lovisa sulle critiche per lo stadio: "Difficile immaginare un nuovo impianto"

Negli ultimi giorni il Pordenone è stato sottoposto a numerose critiche sul fronte stadio da parte di una parte della tifoseria, con alcuni gruppi organizzati come i Bandoleros, Supporters Pordenone e Pordenone Neroverde 2020 hanno annunciato che non seguiranno la squadra a Lignano se non ci saranno novità sul nuovo impianto in città. Sul tema si è espresso il presidente del club neroverde Mauro Lovisa attraverso i microfoni di TrivenetoGoal.it: “Sinceramente non le condivido e mi fanno anche arrabbiare. Ci si dimentica troppo in fretta di quello che abbiamo fatto per questa società, che in tutta la sua storia sta facendo la Serie B per la prima volta sotto la nostra gestione. Aver mantenuto la categoria è già un grande risultato. Uno stadio a Pordenone? Stiamo andando avanti con i nostri progetti, parliamo con Regione, Comune e con tutte le istituzioni coinvolte per studiare soluzioni. Bisogna però capire che veniamo da un anno e mezzo di pandemia, in cui sono mancati completamente gli introiti al botteghino. Ed è difficile immaginare nuove strutture in un momento come questo".