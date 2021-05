Pordenone, si torna a parlare dello stadio. L'architetto: "Può essere pronto in 6-8 mesi"

Il Pordenone nella prossima stagione giocherà ancora allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (ll 5 giugno è stata convocata una conferenza stampa per l’annuncio ufficiale), ma intanto si continua a pensare al nuovo stadio che dovrà sorgere nella città friulana per ospitare i neroverdi. Intervistato da Pordenone Oggi l’architetto Giacomo Manca di Villahermosa, titolare dell’azienda Bear Stadiums, ha parlato dei tempi di realizzazione del nuovo impianto: “Oltre un anno fa abbiamo avuto diversi contatti con la dirigenza del Pordenone calcio e il presidente Mauro Lovisa. Obiettivo? Costruire il nuovo stadio di Pordenone. Si è parlato di 10-12 mila posti, aumentabili anche a 16 mila (in vista di un possibile approdo in serie A), dal momento che si tratta di strutture modulari. I tempi di realizzazione sarebbero velocissimi, nel giro di 6-8 mesi la struttura verrebbe realizzata e montata. Si tratta di un sistema antisismico collaudato e i vigili del fuoco hanno molta fiducia nel legno lamellare perché ha una capacità elevatissima di resistenza al fuoco molto maggiore rispetto all’acciaio e questo, come si può capire, rappresenta un elemento molto importante sul piano della sicurezza. Questo tipo di fabbricazione consente di avere un cantiere molto pulito, facilità di montaggio. - conclude Manca – I costi? Variano tra i 1200 e 1300 euro posto, le rifiniture sono affidate a livello locale per lasciare economia sul territorio”. La costruzione del nuovo stadio del Pordenone potrebbe quindi aggirarsi attorno ai 20-22 milioni di euro.