Pres. Lecce: "Non siamo più padroni del nostro destino. A ora Salernitana favorita per la A"

Dopo la sconfitta contro il Cittadella, per il Lecce arriva anche il ko contro il Monza. Una sconfitta che pesa anche sulla classifica, con i salentini ora terzi a pari merito coi brianzoli e scavalcati dalla Salernitana.

Di questo, come riferisce tuttocalciopuglia.com, ne ha parlato il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani: "È un periodo in cui non ci gira bene. Subiamo eurogol da alcune giornate e sbagliamo gol semplici, come ci è capitato ieri. Dal punti di vista della prestazione, in particolar modo nella ripresa, ho visto una squadra viva che ha pesantemente messo sotto il Monza. Della giornata di ieri salvo il grande impegno e la massima dedicazione per la causa della squadra. Non posso rimproverare nulla a questi ragazzi che sicuramente meriterebbero di più".

E sulla classifica: "A pochi secondi dalla fine sembrava che ci fossero tre squadre a 61 punti. Quel rigore all'ultimo minuto ha cambiato tutto. Oggi la Salernitana è la favorita numero uno per la promozione diretta in Serie A. Noi oggi non siamo più padroni del nostro destino, non possiamo più permetterci di pensare a cosa sarebbe stato se avessimo fatto qualche punto in più. Dobbiamo pensare solo alla prossima partita e concentrarci".