Raffaele Vrenna smentisce le voci: "Cosenza? Mi hanno cercato, ma ho chiuso col calcio"

Dopo la retrocessione il Cosenza potrebbe passare di mano con l’attuale presidente Eugenio Guarascio pronto a farsi da parte in caso di arrivo di un imprenditore pronto a investire nel club. Nei giorni scorsi si era vociferato di un possibile ingresso dell’ex presidente del Crotone Raffaele Vrenna alla guida del club, voci smentite dal diretto interessato: “In passato ho ricevuto qualche telefonata da parte di amici di Cosenza. Ero stato contattato qualche mese addietro da alcune persone che volevano coinvolgermi, ma per il momento ho chiuso con il mondo del calcio. Ho deciso di dedicarmi anima e corpo alle mie aziende. - spiega Vrenna a Cosenza Post - Sono molto dispiaciuto per la retrocessione del Cosenza, una piazza bella e calorosa come Crotone, merita di giocare e di confrontarsi con città di un certo blasone e importanza. Spero che i lupi possano risalire in fretta dalla serie C. Una categoria difficile, dove si deve programmare e non lasciare nulla al caso. Auguro comunque al Cosenza e al presidente Guarascio le migliori fortune”.