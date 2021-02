Reggiana, Alvini: "Non la migliore gara della stagione. Ci sono ancora margini di miglioramento"

Visibilmente soddisfatto Massimiliano Alvini, tecnico della Reggiana, in conferenza stampa dopo la straripante vittoria ai danni del Cittadella. Queste le parole del tecnico di degli emiliani: "Non credo sia stata la migliore Reggiana della stagione, sicuramente una prestazione positiva in un momento altrettanto positivo della squadra. Abbiamo giocato in maniera equilibrata, riuscendo ad esaltare i punti di forza dei giocatori scesi in campo. Sono molto soddisfatto dell'atteggiamento dei ragazzi, grande merito a loro per aver interpretato la gara perfettamente".

Sulle prestazioni di Libutti e Martinelli

"Sono ragazzi che stanno lavorando e i margini di miglioramento sono enormi. Quello che voglio da loro è che continuino a dare il massimo in allenamento per alzare ancora di più il livello delle loro prestazioni".

Su Laribi

"È un giocatoro molto importante per gli equilibri della squadra, può ricoprire diverse posizioni in campo e quando migliorerà la condizione fisica sarà ancora più determinante".

Sulle condizioni di Rossi e Ardemagni

"Questa è l'unica nota negativa, sono preoccupato per le loro condizioni. Ardemagni ha un problema alla mano e verrà portato in ospedale per accertamenti, Rossi ha subito un nuovo infortunio muscolare. Vediamo nei prossimi giorni che novità avremo".