Reggiana-Palermo 1-1, le pagelle: Lambourde si prende la scena, Pohjanpalo in ombra

REGGIANA-PALERMO: IL RISULTATO FINALE

REGGIANA

Micai 6.5 - Decisivo in diverse occasioni con parate di livello.

Papetti 5 - Limita al massimo Augello, ma quel cartellino rosso rovina tutto.

Vicari 6.5 - Salva in più situazioni scomode i suoi rispondendo presente. Annullato Pohjanpalo.

Lusuardi 6 - Lavora alla perfezione con Vicari, tenendo a bada la furia di Pohjanpalo, inerme oggi.

Bonetti 6 - Non permette a Rui Modesto di prendere mai né campo né fiducia nel corso dei suoi 75 minuti in campo, offrendo una prestazione di grande sacrificio ed attenzione.

Reinhart 5 - In ombra per tutto l’arco del primo tempo. Dal 45’ Tripaldelli 6 - Entra e fa il suo, gestendosi alla perfezione in entrambe le fasi, mettendo poi a servizio della squadra quando i suoi sono rimasti in 10.

Belardinelli 6 - Esce stremato tra gli applausi dopo una partita di grande sacrificio. Dal 94’ Charlys S.V.

Portanova 6.5 - Grande lavoro sulla fascia in occasione del gol di Lambourde. Si vede poco, ma è la sostanza quella che conta, e ne ha messa tanta.

Bozhanaj 5 - Non riesce ad emergere tra le maglie della mediana in Palermo, soffrendo fisicità e pressione dei rosanero. Dal 45’ Bertagnoli 6 - Cambio azzeccato il suo, considerando che porta la giusta fisicità ed attenzione al centrocampo granata.

Gondo 5.5 - Partita di sacrificio e sofferenza, ma fa il suo. Al 15’ spreca anche l’unica occasione della sua partita. Dal 74’ Girma 6 - In posizione irregolare in occasione del gol di Rover. Fa però il suo in fase di possesso, risultando prezioso.

Lambourde 7 - Vince ai punti il duello con Augello, mettendo a segno anche un gran bel gol. Fondamentale anche in fase di copertura. Dal 88’ Rover S.V.

Giuseppe Angelini 7 - Partita studiata alla perfezione insieme a Bisoli. Per un secondo si è anche assaporata la vittoria, ma questo è un punto che può muovere la classifica in ottica salvezza.

PALERMO

Joronen 6 - Risponde presente quando chiamato in causa. Nulla può sul gol di Lambourde.

Pierozzi 6 - Delizioso l’assist dalla trequarti per il pari di Palumbo.

Peda 6.5 - Bravo a tenere a debita distanza Gondo. Pericoloso in diverse occasioni in fase offensiva.

Ceccaroni 6 - Partita senza troppe sbavature. Dal 84’ Gyasi S.V.

Modesto 5.5 - Meno costante in fase offensiva rispetto al solito, e si nota. Dal 75’ Vasic 5.5 - Ingresso in campo amaro, perché non riesce a dare la giusta qualità e quantità alla manovra offensiva rosanero.

Segre 6 - Prezioso di fase di ripiegamento. Dal 66’ Johnsen 5.5 - Causa l’espulsione di Papetti, ma per il resto non si rende mai realmente pericoloso.

Ranocchia 5.5 - Ci mette un po’ per trovare le distanze dagli avversari e ritmo, ma quando lo fa non riesce ad incidere a dovere.

Augello 5.5 - Colpevole sul gol di Lambourde. Papetti lo ingabbia limitandolo.

Palumbo 6.5 - Mette a segno un gol di pregevole fattura. È la mente e i piedi del Palermo in fase offensiva.

Le Douaron 5 - Non entra mai realmente in partita, e lo dimostra il fatto che tocca pochissimi palloni. Dal 75’ Corona 5 - Entrato per cercare di essere più offensivo e pericoloso di Le Douaron, ma altro non fa che emulare la prestazione del compagno, deludendo.

Pohjanpalo 5 - Una prestazione condita da un palo e poco più.

Filippo Inzaghi 5.5 - Cerca il tutto per tutto facendo cambi super offensivi rischiando addirittura di perderla.