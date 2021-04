Reggiana, Siligardi torna in gruppo: visite mediche ok dopo la positività al Covid-19

Buone notizie per la Reggiana in vista del finale di stagione. Come riporta TuttoReggiana dopo tre settimane di stop dovute alla positività al Covid-19 è tornato a disposizione Luca Siligardi. L’ex Parma ha sostenuto le visite mediche di rito che hanno dato il via libera al rientro completo in gruppo.