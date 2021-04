Reggina, Baroni: "Col Venezia gara ostica: ma lo sarà anche per loro". I convocati: c'è Menez

Trasferta in laguna per la Reggina, impegnata domani, in occasione della 31^ giornata del campionato di B, sul campo del Venezia. Come riferisce tuttoreggina.com, queste le parole del tecnico granata Marco Baroni: "Siamo sempre più convinti dei nostri mezzi, a volte serve serenità. E' una partita complicata, ma lo sarà anche per loro, toccherà a noi creare problemi, la squadra sta bene e si è preparata bene. Bisogna andare a Venezia con il piglio giusto e con la compattezza. Conterà la lettura della gara sotto l'aspetto della pressione, conteranno anche i cambi, la possibilità di mettere in campo energie fresche, la squadra sta recependo questo messaggio. Chi non viene scelto dall'inizio non è una penalizzazione, le gare durano novanta minuti".

Più nel dettaglio del match: "E' una squadra che ha costruito anno dopo anno, in questa stagione hanno completato l'organico, inserendo tasselli di qualità. Non voglio guardare in casa degli altri, conta solo il nostro atteggiamento: ora è la fase decisiva della stagione, abbiamo due trasferte difficili, ma dobbiamo avere la stessa voglia di migliorarci. Il Penzo è stato sempre un campo difficile da andarci a giocare, manca l'aspetto del pubblico".

Andando poi alla squadra: "La squadra si è sempre espressa in un certo modo con il modulo 4-2-3-1, i cinque cambi ti possono offrire di cambiare in corsa. Il sistema di gioco conta relativamente, poi è importante la compattezza della squadra, il recupero palla, la precisione nei passaggi. Domani c'è Kingsley, Folorunsho lo lasciamo a casa a lavorare. Petrelli è a casa per un attacco influenzale, ma non è nulla legato al Covid. Menez ha avuto un problema nell'ultima seduta, ma viene con noi. Rivas non è con noi, dovrebbe arrivare domani, ma sarà reduce da un volo molto lungo, non sarà della gara, almeno inizialmente: faremo le valutazioni anche in vista della gara successiva".

Di seguito la lista dei 25:

PORTIERI: Guarna, Nicolas, Plizzari

DIFENSOERI: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Kingsley, Micovschi, Rivas, Situm

ATTACCANTI: Bellomo, Denis, Edera, Ménez, Montalto, Orji.