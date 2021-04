Reggina, Baroni: "I play off passano da noi. Non guardo alle altre squadre"

Il tecnico della Reggina Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Reggiana: “Sarà una partita in cui sia noi sia i nostri avversari ci giochiamo molto, ma questo fa parte del finale di stagione. Affronteremo una Reggiana che sta bene, corre e ha dinamicità e per questo servirà una prestazione eccellente con tanta attenzione e determinazione. Non mi piace parlare di lavoro in funzione di obiettivo di classifica, penso una partita alla volta e alla mia squadra che deve sbagliare il meno possibile e fare sempre la prestazione senza guardare le altre perché passa tutto da noi. Caso Pescara? C’erano delle regole condivise da tutte, poi in corsa qualcosa è stato cambiato, ma sono cose che non mi riguardano. Leventuale sosta non influirà sul nostro percorso, lo stop non ci limiterà o frenerà la condizione psicofisica. - continua Baroni parlando poi della situazione nel gruppo calabrese – Menez non si è allenato per un problemino al ginocchio, mentre Dalle Mura andrà valutato nelle prossime ore e Petrelli ha avuto un affaticamento. Edera e Rivas? Io lavoro sulla testa dei giocatori e una posizione non deve cambiare il loro atteggiamento. Edera è un attaccante, ha dinamicità e deve avere corsa nelle due fasi. Su Rivas punto molto, sarà molto utile nelle prossime partite. È tornato dalla sua Nazionale un po' frastornato e gli ho dato il tempo giusto per rimettersi facendo altre scelte anche perché chi era rimasto qui durante la pausa ha lavorato duro”.