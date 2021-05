Reggina, Baroni: "Il presidente mi ha ringraziato per la salvezza. Ora voglio continuare qui"

Marco Baroni, allenatore della Reggina, ha commentato nel post partita il pareggio per 2-2 ottenuto al Granillo contro l'Ascoli. Queste le sue parole riportate da TuttoReggina.com: "Il presidente mi ha ringraziato per aver raggiunto la salvezza, l'obiettivo che mi aveva chiesto. Giro i complimenti alla squadra, oggi abbiamo dato tutto quello che avevamo, non avevamo margine d'errore. Abbiamo commesso degli sbagli, ma capita quando vieni da una rincorsa così lunga e intensa, con gare ravvicinate. Ho apprezzato le parole del presidente, che aveva paura di retrocedere quando sono arrivato qui. Ora ci andiamo a giocare queste due partite, ma la squadra ha raggiunto un obiettivo importante quando era spalle al muro".

Sul futuro.

"Ho già dato la mia disponibilità alla società per continuare. La squadra ha trovato una forza mentale importante e proprio per questo sono fiducioso. Dobbiamo ricaricare le pile, giocare quattro gare in otto giorni è un'anomalia. La B non è un Torneo di Viareggio, dove si giocano nove gare in venti giorni. Cercheremo ancora di essere protagonisti e la squadra lo vuole e lo desidera. Avremo qualche defezione, ma andremo a Lecce per fare una gara importante".