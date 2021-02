Reggina, Baroni sul Pordenone: "Partita delicata. Denis con Montalto solo a gara in corso"

Marco Baroni, allenatore della Reggina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pordenone. Ecco le sue parole, riportate da TuttoReggina.com: "E' una partita delicata, pericolosa. Questi team hanno dalla loro la continuità di guida tecnica, da anni lavorano con lo stesso allenatore e da questo punto di vista hanno qualcosa di più. Servirà una prova importante, ma sono fiducioso. Dobbiamo assolutamente giocare per vincere questa gara".

Sulla situazione dei disponibili o meno: "Faty, Gasparetto e Rossi sono indisponibili, alla pari di Situm, mentre tutti gli altri sono a disposizione. Qualche giocatore va verificato, anche per un impiego parziale. Sono situazioni da mettere in preventivo, si tratta di calciatori che in precedenza non avevano continuità d'impiego e di ritmo partita. Ci sono stati sovraccarichi, non infortuni, fanno parte del percorso. Il gruppo è ancora eterogeneo, qualcuno deve tirare il fiato, ma il ritmo delle partite è serrato".

Sul tandem Denis-Montalto: "E' una soluzione praticabile, in allenamento lo proviamo. In questo momento c'è un calciatore che sta facendo molto bene come Folorunsho, ma è una situazione che possiamo testare all'inizio o in corso".

Sulle scelte di formazione: "Non ho particolari dubbi, dobbiamo solo verificare alcune situazioni. La squadra si allenata bene, ho preso però le mie scelte, abbiamo le idee chiare in tal senso".

Sui risultati degli altri campi: "Con la squadra commentiamo le partite delle altre, ma guardiamo solo a noi. Tutto passa dalla nostra prestazione, non dobbiamo farci influenzare da nulla".