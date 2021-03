Reggina, Denis: "Pareggio meritato, raggiungiamo quanto prima la salvezza"

Le dichiarazioni di Denis dopo Reggina-Chievo 1-1.

L’attaccante della Reggina German Denis ha commentato ai microfoni di Dazn l’1-1 casalingo contro il Chievo, arrivato grazie ad un suo gol nel finale.

Sono arrivati tanti palloni nel finale, alla fine ti aspettavi che arrivasse quello giusto?

“E’ una questione di pazienza. Loro sono una grande squadra e ci hanno messo più volte in difficoltà, ma noi abbiamo tenuto fino alla fine. Ci godiamo un punto molto importante”.

E’ un punto guadagnato o sono due punti persi?

“Sia in questa partita che in quella col Brescia meritavamo un po’ di più. L’importante è che alla fine abbiamo preso un punto meritato. Dobbiamo continuare per questa strada, per arrivare il prima possibile alla salvezza e poi vedere”.

Parli di salvezza: è questo il vostro obiettivo?

“All’inizio del campionato abbiamo pensato ad altro, poi ci siamo accorti che la Serie B è difficile e siamo stati bravi a rialzarci”.

Sui social hai detto che nessuno ti toglierà il sorriso: è passato il brutto momento?

“Talvolta uno dice le cose che si sente, ma niente di che. Voglio dedicare questo gol a mia madre, che ha subito un intervento importante. Non essere a casa con lei è stato duro”.

Tuo figlio porta bene dietro la porta.

“Ci va spesso, ormai è il mio portafortuna”.