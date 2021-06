Reggina, Gallo su Aglietti: "Non è stata una questione di soldi o programmi. Ma di affetto"

Venticinque anni dopo Alfredo Aglietti è tornato a Reggio Calabria. L’addio alla Calabria era arrivato da calciatore, il ritorno da allenatore. Queste le parole di Luca Gallo, presidente del club amaranto, presente in conferenza stampa assieme al nuovo tecnico (fonte TuttoReggina.com): "La nostra è stata una trattativa lampo, Aglietti ha subito accettato la nostra proposta. Non è stata una questione di soldi, di programmi. È stata una questione di affetto e di cuore verso la società, la città, tutta la tifoseria. Di fronte ad una scelta di questo tipo qualsiasi tipo di risultato sportivo o tecnico lascia il tempo che trova. Quando il mister è venuto a Roma, abbiamo ricordato insieme la partita contro il Chievo di qualche mese fa. La decisione di prendere Aglietti è ponderata, più profonda, non basata solo sulle partite di campionato contro la Reggina".

Sugli obiettivi: "Non mio faccio fregare ancora una volta, me li tengo nella mia testa. La Reggina parte per fare buone cose, partiremo per fare buon campionato, onoreremo la maglia, suderemo la maglia, partiamo per salvarci. Tutto quello che verrà sarà ben accetto".