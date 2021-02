Salernitana-Chievo, le parole di Castori: "B di altissimo livello". I convocati: out in tre

Conferenza stampa per il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori a poche ore da una partita molto complicata ed importante come quella col Chievo. Il mister, costretto a rinunciare ad alcuni titolari per infortunio, esordisce così: “E’ un campionato livellato e condensato in pochi giorni, è una delle tante insidie che troveremo sulla nostra strada fino a maggio. Non si fanno undici risultati utili consecutivi per caso, ma anche contro la Reggina c’erano molti ostacoli e li abbiamo superati bene. Io guardo in casa mia, abbiamo lavorato bene e sono soddisfatto. Quanto alla formazione, come sapete non do mai indicazioni a nessuno. Voglio che si giochi a ritmo alto per non sprecare sostituzioni prima dell’intervallo, il concetto di fondo è dare spazio dal primo minuto a chi fisicamente sta bene. Durmisi, purtroppo, non è al 100% e ha pagato dazio dopo un’ottima gara. Ci dispiace e speriamo di recuperarlo quanto prima”. Castori prosegue parlando di Jaroszynski e dei calciatori che hanno avuto problemi in settimana: “Può fare tutto, indifferentemente. Sia il centrale di sinistra in un pacchetto a tre, sia sulla fascia. Ci adegueremo in base alle esigenze, se c’è emergenza in un ruolo sarà impiegato nell’altro. Quanto a Cicerelli e Gondo posso dire che sono recuperati, 3-4 giorni di riposo forzato non hanno inciso sulla condizione perché ormai lavoriamo insieme dal 20 di agosto. Anzi, li ritrovo più freschi: questa sosta forzata ha fatto bene ad entrambi. Sono a disposizione. Sulla corsia esterna faremo le nostre valutazioni, come ho detto prima abbiamo perso Durmisi perché ha giocato più del dovuto ma non ho ancora una conoscenza sufficiente di Sy”.

Si chiede a Castori cosa cambi rispetto alla gara d’andata, vinta 2-1: “All’inizio era tutto una incognita, oggi invece ci troviamo in alta classifica insieme a loro e non può essere un caso. Il Chievo ha acquisito autostima, si è rinforzata con Di Gaudio e hanno un organico di ottimo livello. Il risultato, a questo giro, conterà e non poco”. Inevitabile un commento su Kristoffersen e sul ruolo di Andrè Anderson dopo l’arrivo di un centravanti: “Non cambio idea: Anderson è una punta ed è il ruolo a lui più congeniale. Vedo meglio Kiyine a centrocampo, è un ruolo che ha sempre ricoperto in carriera. Di Kristoffersen sono contento. Ha delle movenze giuste, è giovane, ha caratteristiche simili a quelle di Djuric ed è un investimento per il futuro come Sy. Ci lavoreremo, siamo convinti possa darci soddisfazione. Col tempo acquisirà esperienza, avere in rosa cinque attaccanti è positivo per un girone di ritorno che sarà ricco di insidie. Una volta dissi che Milan andava clonato: Kristoffersen non è ancora pronto per quei livelli, sia chiaro, ma ha le stesse peculiarità e tanta voglia di apprendere e di farsi notare”. Salernitana-Chievo vale per l’alta classifica, cosa che a Salerno non capitava da molto tempo. Si chiede a Castori se sia presto per fare ragionamenti e tabelle: “Non vogliamo creare illusioni, ma la classifica la guardo perché è frutto del nostro lavoro. E’ una sorta di riferimento. Non può avere un valore assoluto la seconda di ritorno, è chiaro, ma aiuta e crea motivazioni. Sono assolutamente convinto di questo. Metterei la firma per fare gli stessi punti dell’andata con le prossime 4-5 avversarie, le vincemmo quasi tutte e sarebbe fondamentale. Vi posso assicurare che, per quella che è la mia mentalità, non mi interessa la gara di martedì col Pisa. Conta vincere domani, poi ragioneremo sul futuro immediato”.

Si torna sull’infortunio di Durmisi e sulla gestione dei calciatori fermi da tempo: “Le mie considerazioni sono sempre a carattere generale, non mi soffermo sui singoli. E’ chiaro che chi arriva a gennaio è spesso fermo da tempo e non ha ritmo gara, solo Jaroszynski offre garanzie sotto questo punto di vista perché ha sempre giocato a Pescara. Lavoreremo per mettere benzina nelle gambe di tutti, ma non sono preoccupato per gli infortuni. Non c’entra la preparazione, abbiamo pagato gli allenamenti su campi pesanti sotto la pioggia. Kupisz e Cicerelli hanno avuto cose di poco conto e per Gondo era un semplice mal di schiena, in settimana abbiamo alleggerito i carichi di lavoro anche perché, avendo giocato lunedì, ci sono state 48 ore in meno per preparare nel dettaglio la gara. Con i campi asciutti e con il progresso dei nuovi acquisti sono convinto ci toglieremo delle soddisfazioni”. Si è parlato poco di Boultam, ragazzo di grande prospettiva ma reduce da un infortunio: “La valutazione potrebbe essere approssimativa perché è stata una settimana leggera e non di carico. E’ arrivato mercoledì, il lavoro fatto non consente di dare un giudizio preciso. Ha avuto dei problemi, tra infortunio alla spalla e Covid. Lo conoscevo dai tempi della Cremonese e lo inquadro come mezzala, è indubbio che possa giocare anche in altri ruoli perché calcia bene con entrambi i piedi e corre tanto. Un giocatore interessante, da scoprire. Lo stesso discorso fatto per Kristoffersen”. Castori chiosa così: “Un allenatore deve essere aziendalista e lavorare per la società. Non mi interessa l'anziano con il nome, preferisco concentrarmi sui giovani. Questo è un campionato duro, difficilissimo e per venirne a capo serve combattere. Il Monza ha due squadre, Spal ed Empoli sono fortissime ma anche loro hanno avuto un periodo di flessione. Mai come quest'anno il livello è molto alto, ci sono una decina di club che possono ambire al salto. Quanto al mio futuro, lavoro quotidianamente per la crescita singola e collettiva perchè sono a disposizione della Salernitana".

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Chievo Verona. Sono pienamente recuperati il centrocampista Cicerelli e l'attaccante Gondo che, in settimana, hanno lamentato un piccolo affaticamento muscolare. Out Durmisi e Kupisz, che potrebbero rientrare sabato prossimo contro il Vicenza, oltre a Cristiano Lombardi che è andato all'estero per curare l'ennesima lesione patita in un anno. Rientra Casasola dopo aver scontato un turno di squalifica, prima in assoluto in Italia per il norvegese Kristoffersen.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Barone, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.