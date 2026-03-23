Salta Pagliuca, ma il Padova ha pronto il sostituto. I biancoscudati puntato su Breda

Il ko contro il Palermo, al netto di quella che è la classifica dei rosanero, lanciati verso la promozione in Serie A, è costata casa all'ormai ex tecnico del Padova Matteo Andreoletti, che è stato esonerato dal club nella serata di sabato; non ancora reso noto il successore, ma, come avevamo riportato, erano in corso i contatti con Guido Pagliuca, che ha iniziato la stagione a Empoli. Sembravano esserci ottime possibilità per la fumata bianca, ma ecco adesso lo stop, dovuto alle richieste del tecnico: come si legge su trivenetogoal.it, il trainer cecinese avrebbe richiesto almeno un anno e mezzo di contratto, che il club non offre.

Tutto tramontato, dunque, con i biancoscudati che si sono quindi trovati costretti a virare su un altro profilo, quello di Roberto Breda, che - sempre stando a quanto riferisce il prima citato sito - accetterebbe un contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva. Non resta quindi che attendere eventuali sviluppi della vicenda e la nota del club.