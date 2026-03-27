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Samp, avanti con Lombardo: ufficiale l’ingresso di Thomassen nello staff

Samp, avanti con Lombardo: ufficiale l’ingresso di Thomassen nello staffTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 08:04Serie B
Daniel Uccellieri

Momento tutt’altro che semplice in casa Sampdoria, alle prese con riflessioni e qualche tensione interna nella scelta sul futuro della panchina. Dopo l’esonero del tandem Gregucci-Foti, la guida tecnica è stata affidata ad interim ad Attilio Lombardo, che nelle prime tre gare ha raccolto quattro punti, impreziositi dal successo nello scontro diretto contro l’Avellino.

Lombardo resta al timone dei blucerchiati, ma sarà affiancato da una nuova figura nello staff. In un primo momento, come anticipato, il nome in pole era quello di Aimo Diana, reduce dall’esperienza all’Union Brescia, ma la pista si è successivamente raffreddata fino a sfumare.

Nella giornata di ieri è arrivata quindi l’ufficialità: la Sampdoria ha scelto Dan Thomassen, ex Vicenza e già vice a Lecce, come nuovo allenatore in seconda.

Questo il comunicato del club:
"L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato a Dan Thomassen il ruolo di allenatore in seconda della prima squadra."

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