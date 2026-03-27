TMW Samp, chi è Thomassen: danese dal 'cuore' italiano che ha vinto una Coppa Italia Serie C

Nella giornata di ieri la Sampdoria ha annunciato “di aver affidato a Dan Thomassen il ruolo di allenatore in seconda della prima squadra". Ma chi è il tecnico danese che nei prossimi mesi affiancherà Attilio Lombardo sulla panchina del club blucerchiato andando alla caccia della salvezza in Serie B?

La carriera da giocatore

Cresciuto ad Aarhus, sua città natale, dove ha vestito le maglie delle due squadre principali a livello giovanile il classe ‘81, difensore centrale di ruolo, sbarca in Italia giovanissimo per vestire la maglia del Padova dove dal ‘99 al 2004 mette insieme 87 presenze prima di tornare nel Nord Europa dove milita nelle fila di Copenaghen (55 gare e tre reti), Valerenga (21 gare e un gol) e infine Aarhus (55 gare e tre gol) per poi fare ritorno in quell’Italia che è ormai la sua seconda patria.

Il suo finale di carriera si svolge tutto nelle serie minori, fra Ravenna, Triestina, Este e poi nel padovano – la terra che l’aveva accolto appena maggiorenne – nelle fila di Campodarsego, ancora Padova (altre 15 gare) e poi Abano, Vigontina San Paolo e Albignasego prima di appendere le scarpette al chiodo nel 2018. In totale per lui 117 presenze in Serie D, 107 in Serie C e una in Coppa Italia per restare alla sola Italia.

La carriera da allenatore

E in Italia inizia anche la sua carriera sulla panchina dopo aver frequentato il corso di Coverciano UEFA B nel 2016, quando ancora giocava nelle serie minori, per poi diventare nel 2018/19 collaboratore tecnico specializzato negli aspetti tattico/tecnici difensivi, delle giovanili Under del Vicenza. In biancorosso resta fino al 2023 diventando prima allenatore della Primavera e poi, in seguito all’esonero di Francesco Modesto, salendo in prima squadra per concludere la stagione 2022/23 in Serie C: con lui in panchina la squadra vincerà la Coppa Italia Serie C e chiuderà al settimo posto in campionato venendo eliminato dal Cesena ai play off. Per lui in totale saranno undici le panchine con quattro vittorie e altrettanti pari e tre sconfitte.

Dopo questa esperienza saluterà Vicenza per diventare prima vice di Daniele Gastaldello, suo ex compagno in biancoscudato, a Brescia e poi di Luca Gotti a Lecce nel 2024 in quella che è stata la sua ultima esperienza prima della chiamata della Sampdoria dei giorni scorsi.