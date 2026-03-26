Ufficiale
Sampdoria, Dan Thomassen allenatore in seconda della prima squadra
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Mancava solo l'ufficialità, adesso è arrivata. Dan Thomassen affiancherà Attilio Lombardo sulla panchina della Sampdoria, di seguito il breve comunicato del club blucerchiato:
"L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato a Dan Thomassen il ruolo di allenatore in seconda della prima squadra".
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