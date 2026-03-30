Samp, l'ex Nicolini duro su Pafundi: "Non ha mai dimostrato di poter essere protagonista"

“Non ha dato l'apporto che si pensava potesse dare, stringi stringi, un goal e tre assist, non è mai stato un giocatore determinante”. L'ex blucerchiato Enrico Nicolini si è espresso così nel corso della trasmissione Forever Samp su Telenord a proposito di quel Simone Pafundi che si è infortunato ai flessori con la nazionale Under 20 e che dovrà restare fermo per almeno un mese.

“Dispiace per lui e per la squadra, perché è sempre meglio essere nelle condizioni di poter scegliere, - prosegue Nicolini come riporta Sampdorianews.net - ma non è stato all'altezza della situazione. Le qualità per fare il calciatore di un certo livello ci sono tutte, ma non ha mai dimostrato di poter essere protagonista di una squadra di Serie B. È stato una delusione".

L'ex calciatore parla poi dell'impatto avuto da Attilio Lombardo in panchina: “Non ha portato avanti il discorso tattico degli altri allenatori, con i quali tanti giocatori erano fuori ruolo e non messi nelle condizioni di esprimersi al mezzo. - conclude Nicolini – Mi accorgo con piacere che ha fatto le cose essenziali, il fatto che abbia cambiato modulo nel giro di quindici giorni, passando al 4-4-2, ti fa capire che lui avrebbe ragionato diversamente rispetto ai predecessori".