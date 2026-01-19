Nicolini sulla Samp: "Brunori-Coda col freno a mano tirato. Perché non provare la difesa a 4?"

"Al 30' del primo tempo c'era un parziale del 70% di possesso palla dell'Entella contro il 30% della Sampdoria a dimostrazione del fatto che siamo sempre in balia degli altri. C'è qualcosa che non quadra", l'ex blucerchiato Enrico Nicolini ai microfoni di Telenord ha parlato del pareggio interno contro la formazione di Chiavari nell'ultimo turno non risparmiando critiche alla formazione di Gregucci e Foti: "Non si può far fare la partita all'avversario con qualsiasi squadra, significa che i giocatori non sono messi nella posizione ideale, che non ci sei con la testa. La partita si poteva sviluppare diversamente anche per quanto riguarda i tempi delle sostituzioni".

"La Sampdoria ha una carenza di difensori, in tredici partite della nuova gestione in dodici abbiamo preso almeno un gol, il che vuol dire che il modo di stare in campo non porta i suoi frutti. - prosegue Nicolini come riporta Sampdorianews.net - Perché per una volta non provare a giocare a quattro in difesa, un 4-3-1-2 o anche un 4-4-2 che si fa anche in terza categoria. Non ho poi capito il cambio Conti per Cherubini, forse era meglio togliere una delle due punte e lasciare Cherubini in campo anche perché ci stavamo preparando al cambio sull'1-0 e poi dopo il pari sono stati fatti gli stessi cambi".

"Sia Brunori che Coda hanno giocato col freno a mano, ma se per mezz'ora la palla la hanno gli avversari è difficile per un attaccante. Forse sarebbe opportuno provare qualcuno che faccia da trait d'union. Per me possono anche giocare insieme, però non è una coppia completamente ben assortita. La squadra deve giocare un calcio diverso per produrre gioco. I calci d'angolo battuti da Pafundi? Mi auguro fosse una sua cattiva idea, altrimenti è preoccupante".