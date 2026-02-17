Esclusiva TMW Nicolini: "Chi farà come Bastoni va sanzionato duramente. Roma da Champions"

Nel corso del TMW News è intervenuto Enrico Nicolini, ex calciatore di Napoli e Samp tra le altre. E con lui abbiamo analizzato vari aspetti del campionato: "Quel che è accaduto in Inter-Juve ci ricorda che certi episodi sono accaduti anche ai miei tempi ma in quel caso non si vedevano, non c0erano le telecamere di oggi. Ora ci sono gli strumenti anche per intervenire: certi episodi non dovrebbero ripetersi. Chi ha un atteggiamento del genere deve essere sanzionato. Bastoni ha sbagliato e deve pagare. Non credo però che ci siano gli estremi per non chiamarlo in Nazionale. Chiedendo scusa (ha ammesso in effetti il suo errore) è importante che parta un messaggio per dissuadere coloro che vorrebbero fare la stessa cosa. Marotta e i riferimenti al passato? Ripeto, episodi ne successi tanti, stare lì a far l'elenco di chi ne ha subìti di più non credo serva molto. Più che alimentare il fuoco, è più utile spegnerlo. Bastoni ha sbagliato nella simulazione e nell'esultanza. Ma ora gettiamo su acqua sul fuoco e ripartiamo. D'ora in poi chi avrà quegli atteggiamenti dovrà essere sanzionato duramente".

Inter sempre più verso lo scudetto?

"I nerazzurri e il Napoli parevano in estate le più forti. I partenopei hanno perso giocatori significativi, mentre le altre a ivell tecnico hanno qualcosa in meno. L'Inter ha messo la sesta e ora ha allungato tanto. Sarà dura riprenderla"

Alisson Santos e il suo exploit?

"Una rondine non fa primavera però lo hanno valutato certamente bene e ora aspettiamo conferme. Ma tornando al discorso Champions credo che sarà una bella lotta. La Roma ad esempio ora si gode Malen che si sta dimostrando un bomber, sa anche giocare con la sua squadra. Forse ci ha messo del suo anche il mio amico Ranieri. La Roma non ha l'obbligo di accedere alla Champions e questo potrebbe essere un vantaggio".