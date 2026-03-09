Samp verso il cambio d'allenatore, Nicolini punta D'Angelo: "È quel che serve ora"

La Sampdoria si appresta a un nuovo cambio di allenatore dopo la pesante sconfitta contro il Frosinone che ha fatto ripiombare la squadra in zona retrocessione. Nella serata di ieri, durante la trasmissione ‘Forever Samp’ su Telenord, l’ex blucerchiato e oggi noto commentatore Enrico Nicolini aveva parlato proprio di questa eventualità lanciando il nome di Luca D’Angelo come uomo giusto per portare la formazione ligure alla salvezza: “Sul fronte panchina, se deve esserci un cambio, serve concretezza e personalità. Al di là dei nomi che circolano, da Iachini a Pecchia, io farei quello di D’Angelo: - si legge su Sampdorianews.net - non lo conosco personalmente, ma le sue squadre hanno sempre avuto idee chiare e aggressività. È un allenatore di categoria, concreto, quello che serve ora”.

Nicolini poi si è soffermato anche sulla prestazione della squadra puntando il dito sull’atteggiamento dei giocatori: “Il problema non è solo il risultato, ma l’atteggiamento perché si può perdere a Frosinone, ma lottando e combattendo, mentre la sensazione è che la squadra sia allo sbando. Dopo appena trenta secondi ci siamo incartati e l’avversario è arrivato solo davanti alla porta, la squadra sembra vuota, priva di spirito battagliero e volontà di dare una soddisfazione ai 1200 tifosi che hanno fatto chilometri per seguirla”.

L’ex calciatore parla poi della qualità della rosa: “Non scherziamo sulla qualità, chiunque guardi i nomi in panchina capisce che non è una squadra da Serie C, ma se rischia il baratro è perché è stata gestita malissimo. Qualsiasi allenatore verrebbe alla Sampdoria di corsa, perché il materiale umano c’è, ma serve qualcuno capace di guidare il gruppo con fermezza”.