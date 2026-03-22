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Sampdoria-Avellino 2-1, le pagelle: prima gioia per Palma, Biasci entra e segna

Sampdoria-Avellino 2-1, le pagelle: prima gioia per Palma, Biasci entra e segna
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Esposito
Oggi alle 19:24Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Sampdoria-Avellino 2-1

SAMPDORIA

Martinelli 6 - Serata molto tranquilla per il portiere di casa, trafitto soltanto da Biasci senza alcuna responsabilità.

Di Pardo 6 - Prova molto ordinata da parte del difensore blucerchiato, attento nell'uno contro uno e bravo a leggere i vari momenti della gara.

Palma 7 - Primo gol stagionale per un difensore abile a ripagare la fiducia di Lombardo che lo preferisce la più esperto Ferrari. Il suo colpo di testa vale tre punti fondamentali in ottica salvezza.

Viti 6 - Era stato quasi perfetto per 80 minuti, forse anche lui è mal posizionato in occasione della rete dell'Avellino.

Giordano 5,5 - L'atteggiamento tattico dell'Avellino gli consentirebbe di spingere di più, ma dà la sensazione di limitarsi al compitino.

Ricci 6,5 - Autorevole prova in mediana da parte di un calciatore che, quando è al top, può essere determinante in questa categoria. Sfiora il gol nel primo tempo con un bel tiro dai 20 metri, vince il duello con Besaggio e con tutti i centrocampisti biancoverdi.

Conti 6 - Ottimo partner di Ricci, i due hanno le caratteristiche per integrarsi al meglio. Dall'83' Henderson sv.

Begic 5,5 - Si accende a intermittenza e solo raramente le sue giocate riescono a determinare la superiorità numerica. Dal 75' Barak sv.

Pafundi 5 - Lombardo aveva annunciato la sua presenza dal primo minuto in conferenza stampa, visti i risultati si può dire abbia deluso le aspettative. Dal 45'Cherubini 6,5 - Entra col piglio giusto e si sacrifica a tutto campo nei momenti di maggiore difficoltà.

Pierini 6,5 - Non ha segnato, ma merita un voto molto alto per aver conquistato una marea di punizioni e per aver sfornato l'assist decisivo per Palma.

Brunori 6,5 - Forse spiegherà in sala stampa se il suo fosse un tiro o un cross. Quel che conta però è la sostanza e il pallone finisce all'angolino per il vantaggio blucerchiato. Dal 75' Coda sv.

Attilio Lombardo 6,5 - Quasi in lacrime a fine partita, del resto è noto il suo attaccamento alla causa. Primo tempo deludente, nella ripresa azzecca i cambi e la vittoria è tutto sommato meritata pur col brivido finale.

AVELLINO

Daffara 6 - Sempre pronto quando viene chiamato in causa, si fa sorprendere solo dal tiro di Brunori da posizione apparentemente impossibile.

Simic 6 - Ottimo primo tempo, vince il duello con Pafundi e lo contiene molto bene. Si conferma un punto di forza per questa squadra.

Izzo 6 - Per giocare in stadi del genere occorrono personalità e carattere ed è lui a trascinare i compagni nella bolgia di Marassi. Prestazione sufficiente.

Sala 6 - In crescita sotto il profilo fisico, sforna l'assist che consente a Biasci di segnare il gol dell'illusione.

Missori 5,5 - Calciatore interessante, di prospettiva, che ha sempre fatto il suo quando chiamato in causa. Stasera appare un po' troppo timido e soffre un po' nella ripresa.

Palumbo 5,5 - Piccolo passo indietro per uno degli stakanovisti biancoverdi. Si impegna tanto, recupera qualche pallone, ma non sempre riesce a incidere in interdizione. Dal 77' Tutino sv.

Palmiero 6 - Non era al top della forma, però da vero capitano si mette a disposizione del gruppo e scende in campo per dare il suo contributo. Come sempre è tra i protagonisti in positivo. Dal 77' Le Borgne sv.

Sounas 6 - Ha un'ottima occasione nel primo tempo, ma Martinelli gli dice di no con un grande intervento. Si accende a sprazzi, ma la gara era tosta e non sempre è stato servito a dovere.

Besaggio 5,5 - Corre tanto, ma spesso a vuoto. Non tira mai indietro la gamba, ma soffre un po' gli alti ritmi dell'avversario specialmente nella ripresa. Dal 77' D'Andrea sv.

Pandolfi 5 - Scelta a sorpresa da parte di Ballardini, di fatto viene gettato nella mischia non appena viene recuperato. Primo tempo opaco, resta sotto la doccia all'intervallo. Dal 45' Biasci 6,5 - Visto il gol vien da pensare sia stato un azzardo non schierarlo dall'inizio.

Russo 5 - La prestazione a tratti anonima di stasera alimenta il partito di chi ritiene possa incidere soprattutto da subentrante.

Davide Ballardini 5,5 - Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive, l'Avellino paga un primo tempo sotto ritmo e una ripresa in affanno. Perchè Biasci fuori?

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