Sampdoria, il patron Tey a tutto campo su algoritmo, mercato e obiettivo Serie A

“Non si può costruire una squadra vincente in una sola stagione, ci saranno dei passi da compiere per raggiungere gli obiettivi che si siamo prefissati, ma il mio obiettivo rimane immutato ed è il ritorno in Serie A”. Intervistato da Borsaefinanza.it il proprietario della Sampdoria Joseph Tey illustra i piani per il futuro dei blucerchiati dopo due stagioni fortemente negative in campionato e lontane dalle posizioni di vertice: “Come molte altre società negli ultimi anni la Sampdoria ha dovuto affrontare pressioni strutturali legate ai costi, alle aspettative e all’instabilità. La sfida più grande è quella di conciliare ambizioni sportive e sostenibilità nel lungo periodo.- prosegue Tey come riporta Sampdorianews.net - Il nostro compito ora è quello di ricostruire gradualmente, con basi più solide e un migliore equilibrio tra investimenti e sostenibilità”.

L’imprenditore di Singapore parla poi delle basi da cui ripartire: “Molte delle società europee più efficienti e ben gestire si affidano sempre più ad approcci sui dati in ambiti come lo scouting, il reclutamento, la profilazione dei giocatori e l’analisi delle prestazioni. Riteniamo che questo sia un settore in cui esistono notevoli opportunità per creare valore aggiunto e rafforzare la Sampdoria. - continua ancora il numero uno del club ligure – In passato abbiamo fatto troppo affidamento a parametri soggettivi e ora dobbiamo evolverci verso un approccio strutturale e basato sui dati per migliorare l’equilibrio della nostra rosa, nonché i nostri criteri finanziari in termini di valori di trasferimento e stipendi”.

Infine Tey guarda già al prossimo mercato aprendo a nuovi finanziamenti: “Questa estate si presenta un’opportunità importante perché abbiamo diversi giocatori in scadenza e questo ci offre la possibilità di rafforzare la rosa. Ci saranno fondi aggiuntivi da investire nelle prossime finestre di mercato e confermiamo il nostro obiettivo di tornare in Serie A entro il 2028. - conclude Tey – Comprendiamo la delusione dei tifosi alla luce dei recenti risultati che dimostrano quanto sia ardua questa strada, ma la perseguiremo passo dopo passo”.