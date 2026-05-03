Sampdoria, Tey: "Obiettivo Serie A. La rottura con Manfredi? Risultati non all'altezza"

L'azionista di riferimento della Sampdoria Joseph Tey ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX della rottura del rapporto con Matteo Manfredi: "E’ emerso che avevamo visioni diverse sul futuro del club. Non è mai stata una questione personale, ma quando i risultati non sono all’altezza delle aspettative e degli investimenti effettuati, è necessario assumersi le proprie responsabilità e prendere decisioni. A un certo punto ho ritenuto che il club avesse bisogno di una direzione diversa ed era mio dovere intervenire. Resto comunque grato a Matteo per il lavoro svolto e gli auguro il meglio".

Sulla mancata comunicazione in questi anni prosegue: "Sono una persone riservata e non ho mai cercato visibilità. Il mio approccio è sempre stato quello di sostenere il club dietro le quinte, sia dal punto di vista operativo, sia finanziario. Ho sempre creduto nel dare responsabilità alle persone e metterle nelle condizioni di lavoro al meglio, ma riconosco che, soprattutto in una realtà come la Sampdoria, la comunicazione è parte integrante della leadership. Col senno di poi, avrei potuto fare di più sotto questo profilo. I tifosi meritano chiarezza ed è un aspetto sui cui intendo migliorare".

Infine l'obiettivo è chiaro: "Tornare in Serie A. Comprendo e condivido la frustrazione legata alle tempistiche. Ritengo però che siamo chiamati a costruire qualcosa che non sia la semplice promozione ma che garantisca alla Sampdoria di mantenere quel livello. Faremo il massimo per riuscirci, nel minor tempo possibile".