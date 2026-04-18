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Sampdoria, Viti: "I due gol in un quarto d'ora ci hanno tagliato le gambe. Vincere a Cesena"

Sampdoria, Viti: "I due gol in un quarto d'ora ci hanno tagliato le gambe. Vincere a Cesena"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 09:34Serie B
Andrea Piras

Dopo la pesante sconfitta contro il Monza, il difensore della Sampdoria Mattia Viti ha parlato ai canali ufficiali del club: "Il risultato è pesante ma nella nostra testa non ci deve essere sconforto: sappiamo chi siamo, loro hanno dimostrato di essere superiori nei dettagli. Sono stati più bravi di noi, più svegli, più pronti. Noi ora dobbiamo essere bravi a voltare subito pagina perché tra una settimana c'è un'altra partita troppo importante.

Sapevamo quanto sono forti loro e che squadra andavamo ad affrontare. I due gol nel primo quarto d'ora non ci hanno tagliato le gambe ma hanno messo la partita molto in salita. Nel secondo tempo ci siamo detti di non mollare, abbiamo provato in tutti i modi ma poi per bravura loro è arrivato anche il terzo.

Il primo pensiero dev'essere di voltare subito pagina, abbiamo altre tre partite, dipende tutto da noi e sta a noi farci trovare pronti e cercare di vincere la prossima".

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