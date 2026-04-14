Sampdoria, preoccupazione per Martinelli. Il portiere si ferma per un fastidio al ginocchio

In casa Sampdoria c’è apprensione per le condizioni del portiere Tommaso Martinelli dopo che in mattinata si è dovuto fermare a causa di un fastidio al ginocchio sinistro. Un problema che sarà valutato nei prossimi giorni in vista della difficile sfida contro il Monza in programma venerdì sera. Martinelli, arrivato a gennaio dalla Fiorentina, si era già fermato, per un problema alla coscia, a fine febbraio saltando le sfide contro Mantova e Bari – dove arrivarono due sconfitte – per poi tornare a vestire quei panni di titolare che gli vennero assegnati a fine gennaio dopo un inizio in panchina alle spalle di quel Simone Ghidotti che potrebbe così tornare a difendere i pali della porta blucerchiata nel prossimo turno di campionato.

Questo il report del club ligure:

La Sampdoria si avvicina alla sfida con il Monza, in programma venerdì sera al “Ferraris” (ore 20.30). Attilio Lombardo e staff hanno diretto un allenamento mattutino sul campo superiore del “Mugnaini” a base di attivazione tecnica, sviluppi tattici ed esercitazioni finali per reparti (difensori e centrocampisti-attaccanti). Parzialmente in gruppo Liam Henderson mentre Tommaso Martinelli ha interrotto anticipatamente la seduta in via precauzionale per un fastidio al ginocchio sinistro. Differenziato in palestra per Gaëtan Coucke. Terapie per Simone Pafundi. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Domani, mercoledì, è in agenda un nuovo mattutino, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore.