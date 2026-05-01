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Sampdoria salva in Serie B. Cori per Lombardo. Poi uno striscione polemico verso i giocatori
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La Sampdoria è ufficialmente salva. Definitivamente scongiurato l'incubo di una clamorosa retrocessione in Serie C da parte del club blucerchiato. Decisiva la vittoria per 1-0 sul Sudtirol nel pomeriggio di oggi che il popolo del 'Ferraris' ha festeggiato in due modi. Con cori per Attilio Lombardo e Andrea Mancini oltre ad un "Vogliamo tornare in Serie A".
Striscione 'pungente' invece nei confronti dei giocatori: "La salvezza, neanche la metà del vostro dovere".
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