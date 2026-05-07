Sampdoria, spunta Mason per la panchina. Come ds piace Americo Branco

In casa Sampdoria si lavora per capire a chi affidare il progetto tecnico per la prossima stagione. Iniziando dai quadri tecnici.

Attilio Lombardo ha un accordo fino al 2028, Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi fino al 2027, ma la sensazione è che il club stia riflettendo attentamente sulle loro posizioni..

Sul fronte allenatore, scrive Il Secolo XIX, i primi nomi emersi sono quelli di Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro e Ignazio Abate oggi alla Juve Stabia. Parallelamente, però, cresce anche la pista internazionale. Negli ultimi giorni è stato accostato alla Sampdoria il nome dell’inglese Ryan Mason, profilo perfettamente coerente con la linea esterofila della nuova dirigenza. Classe 1991, ex Tottenham, Mason è considerato in Inghilterra uno degli allenatori emergenti più interessanti.

Anche per il ruolo di direttore sportivo la Samp guarda oltre i confini italiani. Il nome caldo è quello del portoghese Americo Branco, classe 1990, reduce dall’esperienza al Fortuna Sittard.