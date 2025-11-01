Sampdoria, svolta nei conti: Tey salda il debito ma restano arretrati con agenti e fornitori

La Sampdoria compie un passo decisivo verso il consolidamento del proprio futuro societario. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, Joseph Tey avrebbe completato il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di ristrutturazione del debito approvato dal Tribunale di Genova nell’ottobre 2023. Una notizia che rappresenta un segnale fortemente positivo per l’ambiente blucerchiato, reduce da anni complessi sul piano finanziario e gestionale.

Il saldo del piano costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della società, ma non chiude del tutto il capitolo delle criticità economiche. Il quotidiano genovese evidenzia infatti come rimangano ancora alcune pendenze da gestire, legate ad arretrati nei confronti di agenti e fornitori. Una parte di questi creditori, definita “agguerrita”, avrebbe già presentato dei decreti ingiuntivi, segno che la normalizzazione non è ancora completamente raggiunta.

Nonostante ciò, dal club non emergerebbero segnali di allarme. La dirigenza doriana mantiene un atteggiamento sereno e fiducioso, convinta che le situazioni pendenti siano avviate verso una soluzione e non rappresentino un ostacolo significativo al percorso di rilancio.