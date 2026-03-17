Serie B, 31ª giornata: Palermo sotto all'intervallo. Juve Stabia avanti con Leone
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Si chiude sul risultato di 1-0 per la Juve Stabia il primo tempo del match delle Vespe in casa del Palermo. Decide, per il momento, la rete su calcio di rigore di Leone al 12. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 31ª GIORNATA
In corso
Palermo-Juve Stabia 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
11' rig. Leone
Martedì 17 marzo
20.00 Mantova-Cesena
20.00 Reggiana-Monza
20.00 Spezia-Empoli
20.00 Venezia-Padova
Mercoledì 18 marzo
19.00 Frosinone-Bari
20.00 Avellino-Sudtirol
20.00 Carrarese-Sampdoria
20.00 Pescara-Virtus Entella
Catanzaro-Modena (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI)
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