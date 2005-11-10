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Ezzalzouli-Roma, l'agente smentisce: "Nulla di vero, Abde rimane al Real Betis"

Ezzalzouli-Roma, l'agente smentisce: "Nulla di vero, Abde rimane al Real Betis" TUTTOmercatoWEB
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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 14:10Serie A
Alejandro Camano, agente di Abde Ezzalzouli, smentisce le indiscrezioni sul possibile trasferimento alla Roma: "Non c'è nulla di vero, resterà in Spagna".

Si allontana la pista che nelle ultime settimane aveva accostato Abde Ezzalzouli alla Roma. L'esterno offensivo del Real Betis di Siviglia era stato indicato come uno dei possibili rinforzi per il reparto avanzato giallorosso, ma le dichiarazioni del suo agente sembrano chiudere ogni spiraglio a un trasferimento nella Capitale.

La smentita del procuratore

A fare chiarezza è stato Alejandro Camano, procuratore del calciatore marocchino, che ai microfoni di 365 Scores ha negato qualsiasi contatto con la Roma. "Non c'è assolutamente nulla di vero riguardo alla Roma, le informazioni che circolano sono false. Abde rimane in Spagna", ha dichiarato il rappresentante del giocatore, spegnendo così le indiscrezioni di mercato.

La Roma guarda altrove

Le parole dell'agente sembrano dunque escludere, almeno per il momento, un approdo di Ezzalzouli in giallorosso. La Roma dovrà quindi continuare la ricerca del profilo giusto per rinforzare la trequarti alle spalle del centravanti, con il mercato che resta ancora aperto e altri obiettivi destinati a finire sul taccuino della dirigenza.

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