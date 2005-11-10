Ufficiale Bologna, ceduto Ravaglia al Watford a titolo definitivo: inserito il diritto di recompra

Dopo una trattativa non semplice e visite mediche più approfondite del solito, adesso è ufficiale: Federico Ravaglia lascia il Bologna e si trasferisce al Watford. A darne l'annuncio è stato il club felsineo con un comunicato.

La nota del Bologna

"Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto al Watford Fc il diritto alle prestazioni sportive del portiere Federico Ravaglia a titolo definitivo, con diritto per il riacquisto".

Il saluto di Ravaglia

Il portiere, attraverso il proprio profilo Instagram, ha salutato così il Bologna: "Da bambino sognavo di indossare questa maglia. Trasformare quel sogno in realtà è stato un privilegio che porterò sempre con me.

In questi anni abbiamo vissuto emozioni che resteranno per sempre: le qualificazioni in Champions League e Europa League, la finale di Supercoppa e la vittoria della Coppa Italia. Traguardi storici che sono orgoglioso di aver condiviso con questa squadra e con questa città.

Grazie ai miei compagni, al Presidente, agli allenatori, a tutti gli staff, alla società, a tutte quante le persone che lavorano ogni giorno per il Club e soprattutto ai tifosi.

Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, a chi mi ha sempre sostenuto e ha fatto parte di questo meraviglioso percorso.

Indossare questi colori davanti alla mia gente è stato un onore che non dimenticherò mai.

Eternamente grato.

Chicco".