Serie B, all'Adriatico un finale thriller tra Pescara e Spezia per sperare ancora

All'Adriatico-Cornacchia vanno in scena gli ultimi 90 minuti di speranza per Pescara e Spezia, ancora appese a un filo per tentare di guadagnarsi i play-out e non retrocedere in Serie C. Le due squadre sono appaiate in fondo alla classifica a quota 34, in compagnia della Reggiana che affronterà al Mapei la Sampdoria. Oltre all'obbligo della vittoria, le combinazioni-salvezza per entrambe le squadre passano, però, dai risultati degli altri campi, innanzitutto dal Ceravolo: il Bari è attualmente a +3 su abruzzesi e liguri, e dovrà necessariamente perdere contro il Catanzaro, mentre almeno una tra Entella, Südtirol ed Empoli dovrà perdere o pareggiare, per evitare che il gap tra quart'ultima e quint'ultima superi i 4 punti, annullando la disputa degli spareggi.

COME ARRIVA IL PESCARA - Vigilia carica di tensione nervosa per il Delfino, reduce dall'inaspettata sconfitta di Padova, che ha scatenato inoltre forti polemiche nell'ambiente biancoazzurro in seguito al rigore sbagliato da Russo e al successivo sfogo di Insigne. Mister Gorgone ha cercato di ricompattare la squadra in ritiro, promuovendo un chiarimento all'interno dello spogliatoio per poter affrontare l'ultima partita con la giusta concentrazione. In termini di formazione il tecnico dovrà valutare le condizioni di Cagnano, alle prese con un fastidio fisico: al suo posto potrebbe toccare a Capellini a destra, con Faraoni a sinistra e la coppia Bettella-Altare al centro della difesa. In mediana, Caligara dovrebbe completare il terzetto con Valzania e Brugman, mentre sulla trequarti, a supporto della punta Di Nardo, chance per l'ex di turno Acampora al fianco di Insigne.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Aggrappati alla speranza play-out dopo un pareggio insperato contro il Venezia, conquistato in rimonta, i liguri hanno preparato la sfida contro il Pescara nell'isolamento del ritiro di Tirrenia. Mister D'Angelo deve fare i conti con acciacchi e squalifiche: mancherà Bandinelli, che ha seguito la squadra ma non sarà della partita a causa del cartellino rosso rimediato al Picco, mentre Artistico è alle prese con un problema alla caviglia che potrebbe costringerlo a partire dalla panchina. In attacco, accanto ad un altro grande ex della gara, Gianluca Lapadula, potrebbe quindi toccare a Skjellerup o Di Serio. A centrocampo Romano, Valoti, e uno tra Comotto e Nagy, con Sernicola e Aurelio sulle fasce. In difesa rientra Hristov: accanto al capitano, Mateju e Bonfanti sono favoriti su Vignali e Beruatto.