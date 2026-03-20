Serie B, bagarre salvezza: dieci squadre in sette punti, è lotta totale

La corsa salvezza in Serie B entra nel vivo e, a sette giornate dalla fine, resta più aperta che mai. Dieci squadre sono racchiuse in appena sette punti, con una classifica cortissima che rende ogni turno potenzialmente decisivo. Dalla Carrarese, oggi a quota 36, fino al Pescara, ultimo del gruppo a 29, nessuno può dirsi al sicuro.

A riaccendere la lotta è stato soprattutto l’ottimo momento del Pescara, capace di conquistare 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque gare. Un rendimento che ha rilanciato gli abruzzesi e rimesso pressione su tutte le dirette concorrenti.

Situazione opposta per la Sampdoria, che dopo aver accarezzato la zona playoff è crollata: 3 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime cinque partite hanno fatto scivolare i blucerchiati a ridosso della zona rossa. Un trend preoccupante, proprio nel momento più delicato della stagione.

Ancora peggio l’Empoli, in caduta libera: i toscani non vincono dal 10 gennaio e hanno raccolto appena 6 pareggi a fronte di 6 sconfitte nelle ultime 12 gare. Un ruolino che li ha trascinati al centro della bagarre salvezza, annullando quanto di buono fatto nella prima parte di campionato.

Con Padova e Mantova a 34 punti e un gruppo compatto che comprende anche Bari, Virtus Entella, Spezia e Reggiana, la sensazione è che servirà l’ultimo sprint per decidere tutto.