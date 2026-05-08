Serie B, Cesena-Padova: ultima chiamata playoff per i romagnoli

Questa sera alle 20:30 Cesena e Padova scenderanno in campo per la 38esima giornata del campionato di Serie B, ultimo appuntamento della stagione. Una sfida dal peso specifico importante soprattutto per i romagnoli, ancora in corsa per un posto nei playoff. Il Cesena, infatti, condivide l’ottava posizione a quota 46 punti insieme a Mantova e Avellino e si gioca le ultime possibilità di accedere alla post season. Dall’altra parte ci sarà un Padova già certo della salvezza, intenzionato comunque a chiudere il campionato con un risultato positivo. A dirigere l’incontro sarà affidata a Paride Tremolada della sezione di Monza. Gli assistenti saranno Fabiano Preti di Mantova e Marco Colaianni di Bari, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Eremitaggio. Al VAR presenti Manuel Volpi di Arezzo e Paolo Mazzoleni di Bergamo come AVAR.

COME ARRIVA IL CESENA - La formazione allenata da Ashley Cole attraversa un periodo complicato. I bianconeri non vincono da cinque partite consecutive e nelle ultime quattro gare non sono riusciti a segnare nemmeno un gol. Nell’ultimo turno è arrivato lo 0-0 sul campo della Carrarese, risultato che ha lasciato aperta la corsa playoff, ma con qualche strascico nell'ambiente. Nonostante le difficoltà offensive, il Cesena potrà contare sul sostegno del pubblico del Manuzzi e su motivazioni inevitabilmente superiori rispetto agli avversari. L’unico indisponibile sarà Klinsmann.

COME ARRIVA IL PADOVA - Scenario differente per il Padova, già salvo e senza particolari pressioni di classifica. Dopo il ko contro l’Entella, la squadra di Roberto Breda ha reagito battendo il Pescara nell’ultimo turno grazie al gol di Pastina arrivato nei minuti di recupero. I veneti vogliono chiudere nel migliore dei modi una stagione che ha portato alla permanenza in categoria. Per la trasferta di Cesena il tecnico dovrà fare i conti con diverse assenze: oltre al Papu Gomez, mancheranno Lasagna, Bacci, Barreca e Harder.