Serie B, Cittadella-Chievo: derby veneto che sa di playoff

Fischio d’inizio alle 16.00: live cronaca e pagelle su TMW.

Nel fine settimana torna la Serie B con la 34^ giornata, iniziando un tour de force con 3 gare nell’arco di 7 giorni. Tra le sfide in programma oggi, una delle più interessanti è certamente quella tra Cittadella e Chievo: vero e proprio scontro diretto per i playoff. Si tratta infatti delle ultime due squadre posizionate nella zona valida per gli spareggi promozione, che quindi devono confermare il loro status e difendersi dagli assalti delle formazioni appena sotto in graduatoria. Appuntamento alle ore 16.00 allo stadio Tombolato di Cittadella, dirige il match il Sig. Massimiliano Irrati di Pistoia.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – Dare una scossa alla seconda parte di stagione, vincendo uno scontro diretto importante in chiave playoff. Venturato vuole questo dai suoi ragazzi, nonostante le difficoltà delle ultime settimane dettate da un calo generale dalle numerose assenze. Scelte risicate soprattutto in difesa con Donnarumma, Benedetti e Cassandro indisponibili. Camigliano verrà quindi spostato sulla sinistra, con Ghiringhelli dall’altra parte e Frare-Perticone come coppia centrale. In avanti out Baldini e Tsadjout, con Ogunseye che dovrebbe far coppia con Beretta in un reparto offensivo con Vita sulla trequarti.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Sfruttare il momento propizio dettato dal ritorno alla vittoria, conquistando altri tre punti che possono avere un valore inestimabile nella corsa playoff. Il tecnico del Chievo Aglietti sa bene quanto sarebbe importante battere il Cittadella, distanziando i rivali granata di tre punti nella corsa agli spareggi promozione e superandola Spal (sconfitta ieri sera dall’Ascoli). Un obiettivo alla portata dei gialloblù che contro il Cittadella potrebbero presentare qualche novità rispetto al turno precedente. In difesa Renzetti torna al posto dello squalificato Cotali, in mediana Canotto (tra i più in forma del momento) è insidiato da Ciciretti e in avanti De Luca dovrebbe sostituire Djordjevic.