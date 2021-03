Serie B, Cittadella-Pescara: abruzzesi a caccia dell'impresa

Situazione complicata in classifica per il Pescara che è sempre più invischiato nei bassifondi. Il distacco del Cosenza è di 7 punti. Serve un'impresa contro il Cittadella che si trova al quinto posto con tre punti di svantaggio dal Monza. Quella del Tombolato sarà una gara interessante e ricca di spunti. Nelle ultime tre gare in terra veneta, tre vittorie per il Cittadella. L'ultimo successo del Pescara risale al 2013. Calcio d'inizio alle ore 19.00. L'arbitro è Guia della sezione di Torre Annunziata.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Diversi indisponibili nella squadra veneta con Cassandro, Pavan, Mastrantonio e Vita out. In attacco forse spazio per Tavernelli, mentre a centrocampo chance per D'Urso e Gargiulo. Così l'allenatore dei granata prima del match: "Vincere in questo campionato non è mai semplice perché c’è grande equilibrio, un po’ di lucidità la situazione la porta via. L’equilibrio è il dato che emerge in continuazione nelle varie partite, ci vuole un po’ di coraggio e capacità di osare e di credere che i risultati possano arrivare"

COME ARRIVA IL PESCARA - Out Tabanalli, in attacco Giannetti dal 1' con uno tra Odgaard e Galano. A centrocampo ballottaggio tra Maistro e Machin, poi Busellato (ex della gara) e Dessena. Diversi dubbi per mister Grassadonia a caccia di una vittoria importante per risollevarsi in classifica.