Serie B, Coda lancia il Lecce, pari per il Monza. Colpi salvezza per Ascoli e Cremonese

Una rete del solito Massimo Coda, su rigore nella ripresa, lancia il Lecce verso la Serie A. I salentini infatti vincono, si portano a -1 dall’Empoli (che ha due gare in meno però) e si porta a +6, in attesa delle altre gare di giornata, sul Monza terzo in classifica. I brianzoli infatti non vanno oltre a un deludente pareggio interno contro il Pescara con Ceter che riagguanta il match dopo il vantaggio biancorosso firmato Frattesi. Pareggio che serve a poco fra Cittadella e Reggiana con gli emiliani che vengono sorpassati dall’Ascoli e ora sarebbero virtualmente in Serie C.

I colpi in coda infatti arrivano proprio dai marchigiani che si impongono in casa contro il Vicenza grazie alle reti di Dionisi e Sabiri nella ripresa. Inutile il gol allo scadere di Gori che serve solo a rendere meno pesante il passivo. L'altro risultato importante arriva dalla Cremonese che vince in casa del Cosenza e si porta a +7 dalla zona play out raggiungendo il Frosinone in classifica e scavalcando nuovamente il Pordenone.

Di seguito il programma completo della 32^ giornata di Serie B:

Ore 12.30

Pordenone-Virtus Entella 3-0 (4° Ciurria, 31° Musiolik, 93° Butic)

Ore 15.00

Ascoli-Vicenza 2-1 (60° Dionisi, 83° Sabiri; 96° Gori)

Cittadella-Reggina 1-1 (46° Beretta; 59° Bianchi)

Cosenza-Cremonese 0-1 (41° Strizzolo)

Empoli-Chievo Verona - RINVIATA

Monza-Pescara 1-1 (23° Frattesi; 72° Ceter)

Pisa-Lecce 0-1 (74° rig. Coda)

Ore 17.00

Reggiana-Brescia

Ore19.00

SPAL-Venezia

Ore 21.00

Salernitana-Frosinone