Serie B, Empoli-Chievo: attesa per un big match che non ci sarà

vedi letture

Fischio d'inizio alle 15.00: aggiornamenti su tutto ciò che riguarda il match su TMW.

Dopo la pausa per le Nazionali la Serie B torna a correre veloce, proponendo per oggi la 32^ giornata a soli 3 giorni dal turno precedente. Una delle sfide di maggiore interesse dovrebbe essere Empoli-Chievo, dato che mette di fronte la prima in classifica e una delle più serie candidate alla lotta playoff. Il condizionale è d’obbligo perché, a meno di clamorosi e molto improbabili colpi di scena, questa partita non andrà in scena. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15.00 allo stadio Castellani di Empoli, ma già prima dovrebbero esserci delle novità significative sulle sorti di questo match.

COME ARRIVA L’EMPOLI – La vigilia di questa partita è stata fisiologicamente tribolata per gli azzurri. Durante la scorsa settimana sono stati riscontrati 13 casi di positività al Covid nel gruppo azzurro, messo in quarantena dall’ASL della Toscana fino a mercoledì. Questa decisione ha di fatto impedito all’Empoli di giocare le due gare contro Cremonese e Chievo in programma nelle festività pasquali. Il match contro i grigiorossi è stato rinviato, mentre per quello contro i gialloblù la Lega non ha concesso la medesima possibilità in quanto il “Jolly” del rinvio era già stato giocato. Si aprono dunque due scenari in vista delle prossime ore: il primo è che i due club si mettano d’accordo per rinviare il match, mentre il secondo è che il Chievo si presenti regolarmente ad Empoli. In questo caso, dopo la fine dei primi 45 minuti, il Giudice Sportivo potrà assegnare lo 0-3 a tavolino ai veneti in caso di mancato arrivo dei rivali empolesi. Una decisione che porterebbe poi il club di Corsi a presentare ricorso e probabilmente a rigiocare la sfida in data successiva. Nel caso in cui venisse confermato lo 0-3 a tavolino, l’Empoli vedrebbe ridotto a 4 punti il margine sul Lecce secondo in classifica.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Se in casa Empoli regnano dubbi, l’ambiente clivense non ha molte più certezze. Lo ha fatto intendere il tecnico Aglietti dopo la sfida contro la Spal, dicendo chiaramente che non sapeva quale gara avrebbe dovuto preparare dopo l’1-1 contro i ferraresi. Non è chiaro quindi se il Chievo intenda accogliere la richiesta dell’Empoli di rinviare il match oppure presentarsi regolarmente in terra toscana per poi assistere allo sviluppo della vicenda e accogliere l’eventuale vittoria a tavolino. Un successo che potrebbe rilanciare la corsa dei clivensi verso i playoff, ritrovando i 3 punti dopo 2 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 5 gare.