Serie B, Empoli-Cosenza: Dionisi ritrova Mancuso. Occhiuzzi si affida a Carretta e Gliozzi

Partita fondamentale quella che si giocherà questa pomeriggio al Castellani. In caso di vittoria l'Empoli sarebbe promosso in Serie A senza dover fare più calcoli. Partita importante anche per il Cosenza che in caso di vittoria potrebbe si allontanerebbe dalla zona caldissima della classifica. Un match da non perdere che può regalare emozioni in un testa-coda della classifica per cuori forti.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Dionisi ritrova Mancuso e Romagnoli, al rientro dopo le rispettive squalifiche. Parisi potrebbe giocare dal 1' così come Haas. Per il resto 4-3-1-2 con La Mantia e Mancuso in avanti, con Bajrami nel ruolo di trequartista.

COME ARRIVA IL COSENZA - Occhiuzzi dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-1-2 con Tremolada dietro il duo d'attacco Carretta e Gliozzi. Saranno assenti Gerbo, Petrucci, Bahouli, Bittante e Mbakogu. Sciaudone e Ba si occuperanno della media. Titolarissimo nei tre di difesa capitan Idda.