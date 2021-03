Serie B, Frosinone-Brescia: ciociari a caccia di punti

Il Frosinone affronta il Brescia in una gara valevole per la 27/a giornata di Serie B. Un match, quello dello Stirpe, tra due squadre che cercano punti importanti per risollevarsi in classifica. I ciociari devono sfatare il tabù Stirpe dove non vince da tre mesi, i lombardi vogliono continuare la striscia positiva da quando c'è Clotet in panca (sette punti nelle ultime tre gare). Sono sette le gare disputate con 5 vittorie per il Frosinone, 1 pareggio e 1 vittoria per il Brescia. Calcio d'inizio alle ore 14. L'arbitro è Robilotta della sezione di Sala Consilina.

COME ARRIVA IL FROSINONE - La squadra di Nesta vuole la vittoria per staccare in modo definitivo la zona bassa della classifica e rilanciarsi in ottica playoff. Sarà 3-5-2 per i laziali con Novakovich e Ciano coppia d'attacco. Così l'allenatore prima del match: "Il Brescia dopo un inizio un po’ complicato si sta riprendendo e sta trovando la quadratura, chiaramente la rosa è importante e credo che nel finale di campionato sarà una della protagoniste. Ci teniamo a vincere. Lo scorso anno, nella prima parte del campionato, avevamo costruito qui la nostra classifica. Sicuramente la questione dei tifosi non è una scusante, noi avevamo 11mila abbonati e per noi era importante averli al nostro fianco".

COME ARRIVA IL BRESCIA - La squadra di Clotet va a caccia di punti pesanti contro il Frosinone. In poco più di un mese lo spagnolo ha conquistato il pubblico. Dal suo arrivo i lombardi sono la terza squadra migliore della B con 11 punti in 6 partite. Sarà 4-3-2-1 con Ragusa e Jagiello alle spalle di Ayé.